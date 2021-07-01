المغرب «يرفض» مقاربة ألمانيا حول الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 12:05 صباحا
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (يمين)، ووزير الخارجية المغربي بوريطة خلال حوار على هامش مجموعة العشرين. (الإنترنت)

أبدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال لقاء غير رسمي جمعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رفض بلاده لمقاربة برلين حول الملف الليبي.

وطلب هايكو ماس من بوريطة الذي ظهر في صورة معه، عقد لقاء على هامش اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين (G20) في ماتيرا بإيطاليا يوم الثلاثاء للتباحث حول الأزمة القائمة بين البلدين إلا أن الأخير رفض.

قطع الاتصالات
وبرر المسئول المغربي ذلك «اعتبارا لاستمرار قرار المغرب القاضي بقطع الاتصالات مع الجانب الألماني»، بحسب ما أفادت جريدة «هيسبريس» المغربية. وأشار بوريطة إلى أن رفض المغرب لمقاربة ألمانيا للملف الليبي، يعكس امتناعها المشاركة في مؤتمر «برلين الثاني" وأيضا بالاعتبارات المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين منذ شهور.

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وكانت الرباط التي احتضنت جولات حوار بين مجلسي النواب والدولة منذ اشهر كللت بتفاهمات بشان المناصب السيادية، قررت مقاطعة مؤتمر «برلين الثاني» حول ليبيا المنعقد في 23 يونيو المنصرم على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إليها قصد المشاركة في هذا المؤتمر.

اتفاق الصخيرات
وقام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بزيارة عمل إلى المغرب يومي الأحد والاثنين الماضيين التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث بحث معه ،التحركات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالملف الليبي، كما تباحث مع نظيره سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب حبيب المالكي.

وسبق للمغرب أن وقعت في 17 ديسمبر عام 2015 ، عقب جولات حوار بالمغرب، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبرلين يعود إلى عدة أسباب من بينها استبعاد المغرب من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظمته برلين في يناير 2020، إضافة لموقف برلين بشأن الصحراء الغربية، خاصة بعد انتقادها لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء.

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