أبوجناح يشيد بإنجازات المؤسسة الوطنية للنفط في منطقة إدري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 09:44 مساء

أشاد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، بالأعمال التي أنجزتها المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة إدري جنوب غرب البلاد، معربًا عن ارتياحه لما تم تحقيقه، ولنتائج الزيارات التي أجراها رئيس المؤسسة والمسؤولون للمنطقة التي وصفها بـ«المبشرة».

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله استعراض نتائج الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية للمنطقة الجنوبية، كما تطرق إلى مناقشة إعادة النظر في الترتيبات اللازمة لمحطات توزيع الوقود بالجنوب لضمان إيصاله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

وأضافت المؤسسة أن الجانبين أعربا خلال اللقاء عن امتنانهما لآلية توزيع الوقود إلى مستحقيه في كل من بلديتي وادي الشاطئ والبوانيس.

- وصول قافلة معدات طبية مقدمة من مؤسسة النفط إلى بلدية إدري الشاطئ
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- صنع الله يبحث مع مسؤولي شركة ريبسول الإسبانية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله جهود حكومة الوحدة الوطنية «الحثيثة من أجل اعتماد الميزانية لاستمرار عمليات إنتاج النفط والغاز باعتباره الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا».

كما عبر صنع الله عن امتنانه للمساعي الحثيثة التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء المهندس رمضان أبو جناح من خلال تواصله المستمر والمباشر مع المؤسسة الوطنية للنفط «لتحقيق المستهدفات وتذليل الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمناطق المجاورة للعمليات النفطية بالجنوب الليبي».

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