إجراء 4 عمليات جراحية دقيقة بمستشفى بني وليد العام في يوم واحد

الفريق الطبي أثناء إجراء جراحة دقيقة لأحد المرضى بمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

شهد مستشفى بني وليد العام للمرة الأولى إجراء أربع عمليات جراحية دقيقة في يوم واحد تحت إشراف فريق طبي ليبي متخصص، أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن العملية الأولى أُجريت لمريض يعاني ورمًا سرطانيًّا بالخصية، والثانية كانت لمريضة لتصحيح عيب خلقي بحوض الكلية، والثالثة كانت عملية لمريض يعاني كيس ماء كبيرًا بالخصية، أما الرابعة فكانت عملية لثبيت خصيتين معلقتين.

وأشار التويجر إلى أن الفريق الطبي المتخصص الذي أشرف على إجراء هذه العمليات قام بتأجيل إجراء عملية دقيقة خامسة لمريض يعاني كيسًا كلويًّا، وذلك لعدم توافر بعض المستلزمات المطلوبة لإجراء وإتمام العملية.

وقال التويجر إن جميع المرضى الذين أُجريت لهم تلك العمليات الجراحية الدقيقة يتمتعون بصحة جيدة بعد أن كللت عملياتهم بالنجاح علي يد الفريق الطبي الليبي.