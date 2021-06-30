إجراء 4 عمليات جراحية دقيقة بمستشفى بني وليد العام في يوم واحد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 30 يونيو 2021, 09:14 مساء
الفريق الطبي أثناء إجراء جراحة دقيقة لأحد المرضى بمستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

شهد مستشفى بني وليد العام للمرة الأولى إجراء أربع عمليات جراحية دقيقة في يوم واحد تحت إشراف فريق طبي ليبي متخصص، أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن العملية الأولى أُجريت لمريض يعاني ورمًا سرطانيًّا بالخصية، والثانية كانت لمريضة لتصحيح عيب خلقي بحوض الكلية، والثالثة كانت عملية لمريض يعاني كيس ماء كبيرًا بالخصية، أما الرابعة فكانت عملية لثبيت خصيتين معلقتين.

وأشار التويجر إلى أن الفريق الطبي المتخصص الذي أشرف على إجراء هذه العمليات قام بتأجيل إجراء عملية دقيقة خامسة لمريض يعاني كيسًا كلويًّا، وذلك لعدم توافر بعض المستلزمات المطلوبة لإجراء وإتمام العملية.

وقال التويجر إن جميع المرضى الذين أُجريت لهم تلك العمليات الجراحية الدقيقة يتمتعون بصحة جيدة بعد أن كللت عملياتهم بالنجاح علي يد الفريق الطبي الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند