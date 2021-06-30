دي مايو: إيطاليا تولي «عناية فائقة» لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 05:33 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، أن بلاده تولي «عناية فائقة» لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال دي مايو، في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية نقلته وكالة «آكي» اليوم الأربعاء، «في أعقاب مؤتمر برلين الثاني، تجدد إيطاليا دعمها الأكثر اقتناعًا للعملية السياسية الليبية، وذلك على الطريق التي سيتعين عليها قيادة البلاد إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل».

وأضاف دي مايو أنه «في هذا المنظور، تولي إيطاليا عناية فائقة لجلسة الحوار السياسي الليبي الجديد، الجاري منذ 28 شهر يونيو الجاري في جنيف، بهدف تيسير تعريف الإطار الدستوري والتشريعي الذي سيقوم عليه إجراء الانتخابات».

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن «ليبيا، أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتقارب والسيادة الكاملة لتحقيق الانتعاش السياسي، المؤسسي والاقتصادي»، مؤكدًا أن بلاده «تشجع بقوة، أن يتم في أقرب وقت ممكن، التوصل لتحقيق توافق واسع يقوم على قاعدة قبول كبيرة، تتيح إجراء الانتخابات في الأوقات المقررة».

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