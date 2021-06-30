وزير الداخلية يطالب الجهات الأمنية بمواجهة «أنماط وطرق مستحدثة» لتجارة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 05:01 مساء
العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. 0وزارة الداخلية)

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، الجهات الأمنية بضرورة العمل على «مواجهة أنماط وطرق مستحدثة» للاتجار بالمخدرات، مؤكدًا «اتساع» رقعة هذه التجارة التي أصبحت تهدد الأمن القومي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء بفندق «كورنثيا» في العاصمة طرابلس لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، التي أشرفت على تنظيمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مازن، في كلمته التي نشرت مقتطفات منها وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار، الأمر الذي يوجب علينا مواجهة أنماط وطرق مستحدثة التي شكلت تحديًا أمنيًّا إقليميًّا لمواجهة مروجي المخدرات، ويحتم علينا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة ومروجيها».

واعتبر مازن أن إحياء اليوم العالمي للقضاء على المخدرات يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية جراء تعاطيها والاتجار بها، مؤكدًا أنها «تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، كما تؤثر هذه الآفة بشكل سلبي على شبابنا وصحتهم، وكذلك الأمن القومي للدولة».

وأثنى وزير الداخلية في كلمته على جهود رجال الشرطة والأمن في محاربة كافة الظواهر السلبية، ومن ضمنها المخدرات التي تفتك بالشباب، مطالبًا كافة الجهات الأمنية ببذل مزيد الجهد للقضاء عليها وردع مروجيها.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات عديدة تمحورت حول مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها وأثرها على صحة وأمن المجتمع. كما تخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظير الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها.

حضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، بجانب عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات ووكلاء النيابات العامة والضباط وضباط الصف بالوزارة، وعدد من ضباط القاعدة البحرية ومختصون ومهتمون بمجال التوعية من مخاطر المخدرات.

العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. 0وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند