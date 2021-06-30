وزير الداخلية يطالب الجهات الأمنية بمواجهة «أنماط وطرق مستحدثة» لتجارة المخدرات

العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. 0وزارة الداخلية)

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، الجهات الأمنية بضرورة العمل على «مواجهة أنماط وطرق مستحدثة» للاتجار بالمخدرات، مؤكدًا «اتساع» رقعة هذه التجارة التي أصبحت تهدد الأمن القومي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء بفندق «كورنثيا» في العاصمة طرابلس لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، التي أشرفت على تنظيمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مازن، في كلمته التي نشرت مقتطفات منها وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار، الأمر الذي يوجب علينا مواجهة أنماط وطرق مستحدثة التي شكلت تحديًا أمنيًّا إقليميًّا لمواجهة مروجي المخدرات، ويحتم علينا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة ومروجيها».

واعتبر مازن أن إحياء اليوم العالمي للقضاء على المخدرات يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية جراء تعاطيها والاتجار بها، مؤكدًا أنها «تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، كما تؤثر هذه الآفة بشكل سلبي على شبابنا وصحتهم، وكذلك الأمن القومي للدولة».

وأثنى وزير الداخلية في كلمته على جهود رجال الشرطة والأمن في محاربة كافة الظواهر السلبية، ومن ضمنها المخدرات التي تفتك بالشباب، مطالبًا كافة الجهات الأمنية ببذل مزيد الجهد للقضاء عليها وردع مروجيها.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات عديدة تمحورت حول مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها وأثرها على صحة وأمن المجتمع. كما تخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظير الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها.

حضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، بجانب عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات ووكلاء النيابات العامة والضباط وضباط الصف بالوزارة، وعدد من ضباط القاعدة البحرية ومختصون ومهتمون بمجال التوعية من مخاطر المخدرات.

العميد خالد مازن متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، الأربعاء 30 يونيو 2021. 0وزارة الداخلية)