السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي

البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض يراقبان ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمع بمدينة جنيف، ونهوت إلى أن على الملتقى إيجاد إطار دستوري «واقعي» للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة على صفحتها بموقع «تويتر»: «الجميع - بما في ذلك الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض- يراقبون ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يجب أن يجد إطارًا دستوريًّا واقعيًّا للانتخابات في 24 ديسمبر».

جاء ذلك في وقت أصدر السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري العضو الأول للجنة جيم ريش، بيانًا صحفيًّا مشتركاً، أكدا خلاله دعمهما جهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

- عضوان بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمان الانتخابات الليبية: فرصة تاريخة لإنهاء دوامة العنف والفوضى

- إصابة بـ«كورونا» تؤجل اجتماعات ملتقى الحوار في جنيف

- مستشار الأمن القومي الأميركي: دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها

واعتبر مينينديز وريش إجراء الانتخابات في ليبيا «فرصة تاريخية لليبيين لإنهاء دوامة العنف والفوضى، التي عصفت ببلدهم على مدى العقد الماضي». وحث البيان أعضاء ملتقى الحوار السياسي على «تجاوز خلافاتهم والموافقة على خطة من أجل جميع الليبيين لانتخاب حكومة دائمة تعطي الأولوية لحقوقهم في العيش بسلام وكرامة وتكافؤ الفرص».

وأمس الثلاثاء، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وقوف بلاده مع شركائها الليبيين والدوليين في «الدعم الكامل» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل. واعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها «سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي».

وكان من المفترض أن يواصل ملتقى الحوار أعماله في جنيف، الأربعاء، لليوم الثالث بحثًا عن توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك قبل انتهاء المدة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار هذه القاعدة قبل الأول من يوليو. لكن جلسة الملتقى الصباحية تأجلث إثر اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين أعضاء الملتقى.‏

وأعلنت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، الأربعاء، إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، وكتبت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «غدر الفيروس اللعين وتسلل في لحظة ضعف قدرها الله إلى جسدي المنهك».