«سوناطراك» تدرس العودة إلى ليبيا بعد نجاحها في مناقصات

مقر شركة سوناطراك الجزائرية. (الإنترنت)

قال المدير العام لمجموعة «سوناطراك» الحكومية للمحروقات، توفيق حكار، إن الشركة الجزائرية نجحت في مناقصات في ليبيا وتدرس العودة إلى البلاد للاستثمار من جديد، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لذلك.

وأوضح توفيق حكار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن استثمارات «سوناطراك» في الخارج أنها تجاوزت خلال العام الماضي مليوني دولار، في دول مثل النيجر وتونس وليبيا، حيث قال بخصوص الأخيرة إنهم فازوا بمناقصات هناك ويدرسون العودة إلى ليبيا، كما أن استثمارات شركته بتونس تسير بشكل عادي.

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وفي أواخر مايو الماضي، شارك حكار في أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي، الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين. و أكد الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب، التي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا.

كما نوه بالاستعداد الكامل للمجمع لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.