«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، فيما تكون متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق؛ وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.