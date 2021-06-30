«الأرصاد»: تأثر غالب المناطق بكتلة هوائية ساخنة مصاحبة لمنخفض جوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:38 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء أغلب مناطق ليبيا تحت تأثير الكتلة الهوائية الساخنة المصاحبة للمنخفض الجوي الحراري المتمركز جنوب الجزائر، متوقعا تراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم الأربعاء، بين 40 و47 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراجعا في درجات الحرارة بداية من صباح الغد على أقصي الساحل الغربي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة: 
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق جنوب الجبل. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا صباح يوم الغد إلى شمالية شرقية بداية من أقصي الساحل. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و47 درجة مئوية، وتسجل الحرارة تراجع من صباح الغد علي المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلي صبراتة، وتشمل باقي مناطق الساحل بعد ظهر الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على الساحل مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 40 و42 درجة على جالو- أجدابيا والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.  

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 40 و42 درجة مئوية.

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