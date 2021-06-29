تاج الدين الرزاقي: الجميع حصل على ترضية في مقترح اللجنة الاستشارية ماعدا تيار الانتخابات

عضو ملتقى الحوار السياسي تاج الدين الرزاقي. (لقطة من بث تلفزيون الأمم المتحدة)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، تاج الدين الرزاقي، إن جميع الأطراف حصلت على «ترضية» في مقترح القاعدة الدستورية الذي أعدته اللجنة الاستشارية للملتقى «ماعدا تيار الانتخابات».

وقال الرزاقي في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله في جنيف منذ، أمس الاثنين، إن هناك ترضية لتيار «ليبيا الغد» وتيار «الكرامة» في المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية.

واعتبر الرزاقي أن «اشتراط اعتماد الهياكل والأجسام الليبية للقاعدة الدستورية؛ لن يوصلنا للانتخابات» في إشارة إلى عدم ثقته في قيام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهذه الخطوة.

وأكد الرزاقي أن خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 «تنص صراحة على انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية»، منتقدا ما دعا إليه عضو الملتقى عبدالرحمن السويحلي بشأن الإكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر وإرجاء الانتخابات الرئاسية لما بعد إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه، حيث قال «كلام السويحلي متأخر».

كما رفض الرزاقي السماح بترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية معتبرا أن ذلك «غير واقعي من الناحية الفنية وليس السياسية».