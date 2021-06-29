سلطنة المسماري تطالب بعقوبات «رادعة» بحق من لا يقبل نتائج الانتخابات المقبلة

عضوة ملتقى الحوار السياسي النائبة سلطنة المسماري. (البعثة الأممية)

شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي النائبة سلطنة المسماري على ضرورة «وضع عقوبات رادعة بحق كل من لا يقبل نتائج الانتخابات المقبلة»، والتي أكدت أنها «الدرجة الأولى في سلم تحقيق الاستقرار ولا يمكن تأجيلها».

كما أكدت المسماري، اليوم الثلاثاء، في كلمتها أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الذي استأنف اجتماعاته، أمس الإثنين، بجنيف أنه لا يمكن ضمان قبول نتائج الانتخابات «ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية».

وشددت على أنه لا بديل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وفق الموعد المحدد في خارطة الطريق المتفق عليها، معتبرة أنه لا يمكن القبول بهذه العملية «إذا فصلت شروط الترشح على مقاس شخصيات بعينها».

واعتبرت أن محاولة إقصاء أي طرف من المشاركة للانتخابات هي «لزيادة فرص الحرب»، داعية إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لاستئناف عملية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها المعنية دون غيرها بهذا الملف.