وزارة شؤون المرأة توقع اتفاق شراكة مع «ليبيانا» لإنشاء 5 مراكز تعنى بالمرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 04:30 مساء
وزيرة الدولة للشؤون المرأة حورية طرمال خلال توقيع اتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي لإنشاء خمسة مراكز في خمس بلديات، 29 يونيو 2021. (فيسبوك)

وقعت وزارة الدولة لشؤون المرأة ،وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، اتفاقية شراكة اليوم الثلاثاء، لإنشاء خمسة مراكز في خمس بلديات تعنى بالمرأة لتوفير بيئة أمنة لها متمثلة في المجال الاقتصادي والثقافي والصحي.

ووقعت الاتفاقية وزيرة الدولة للشؤون المرأة حورية طرمال  مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي. وتهدف الاتفاقية إلى دعم النشاطات الاقتصادية للمراة تحت إشراف البلديات المستهدفة للرفع من مستوى إسهام المرأة في السوق المحلي وزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل. 

وتضمنت الاتفاقية، تنظيم صالون ثقافي يمنح مساحة للمرأة في مناقشة قضاياها والتحديات التي تواجهها في ليبيا، بالإضافة إلى إقامة ورش ومحاضرات تدريبية في بيئة آمنة، وصولا إلى الحضور والمشاركة في الاستحقاقات والسياسة ومراكز صنع القرار .ونصت الاتفاقية، على إنشاء مراكز رياضية متكاملة خاصة بالمرأة في البلديات المستهدفة.

يذكر أن إدارة هذه المراكز، ستمنح للمرأة بشكل كامل، بالتعاون مع البلديات عن طريق عضوية المرأة، وتحت إشراف وزارة الدولة لشؤون المرأة، ودعم شركة ليبيانا في إطار خطتها لدعم المشاركة المجتمعية.

وزيرة الدولة للشؤون المرأة حورية طرمال خلال توقيع اتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي لإنشاء خمسة مراكز في خمس بلديات، 29 يونيو 2021. (فيسبوك)
وزيرة الدولة للشؤون المرأة حورية طرمال خلال توقيع اتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي لإنشاء خمسة مراكز في خمس بلديات، 29 يونيو 2021. (فيسبوك)
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