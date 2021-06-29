الرئيس الإيطالي لـ«بلينكن»: ليبيا نقطة مركزية لسياسة روما الخارجية والأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 03:48 مساء
الرئيس الإيطالي (يمين) خلال استقباله في روما، وزير الخارجية الأميركي، 29 يونيو 2021. (الإنترنت)

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن «ليبيا نقطة مركزية لتوازن البحر الأبيض المتوسط ولسياسة إيطاليا الخارجية والأمنية».

وقبلها التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بوزير الخارجية الأميركي في روما، حيث تمت مناقشة التحديات العالمية الرئيسية، مثل الأزمة الليبية ومكافحة وباء «كورونا» مع إيلاء اهتمام خاص بحالة عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية، اليوم الثلاثاء.

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من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو، في ختام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، الذي عقد أمس الإثنين، لأول مرة بإيطاليا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأميركي إن بلاده والولايات المتحدة تتفقان على اعتبار التهديد الذي يشكله التنظيم «ذا طابع عالمي»، وأن التحالف الدولي المناهض له يجب أن «يتكيف مع سيناريوهات مختلفة أيضًا خارج الشرق الأوسط».

ويرى رئيس الدبلوماسية الإيطالية وجود تنظيم «داعش» في القارة الأفريقية «مقلقًا»، لا في منطقة الساحل فحسب، ولكن أيضًا في دول شرق أفريقيا، مثل شمال موزمبيق، وأشار إلى أن زياراته الأخيرة إلى مالي والنيجر تبرهن على «اهتمام إيطاليا الكبير بهذه المنطقة»، على ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

واقترح، بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين في المنطقة، إنشاء «لجنة لأفريقيا تضطلع بمهام تحديد التهديدات الإرهابية ومكافحتها» باتخاذ «التدابير المضادة التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الشركاء المحليين».

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