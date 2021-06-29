الدبيبة يكلف وزير التخطيط تقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 03:33 مساء
من لقاء الدبيبة مع مسؤولي وزارة التخطيط، 29 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وزير التخطيط تقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية، شريطة أن تشمل المدن الليبية كافة، وألا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة رفقة وزراء المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، سير العمل بوزارة التخطيط، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- بليحق: الحكومة تمثل أمام مجلس النواب الإثنين المقبل

وأوضح وزير التخطيط خطة التنمية المقترحة للعام 2021، التي تركز على ملفي النفط والكهرباء، إلى جانب دعم التنمية المحلية، والخدمات الأساسية الرئيسية.

بدوره، شدد الدبيبة على ضرورة العمل «بوتيرة متسارعة» من أجل تفعيل المشاريع، و«بدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات»، وفق البيان.

وعلق مجلس النواب جلسته، اليوم الثلاثاء، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، الذي أشار إلى أن المجلس سينعقد مجددًا يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو؛ لمثول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمامه وفقًا للاستدعاء الذي أقره.

من لقاء الدبيبة مع مسؤولي وزارة التخطيط، 29 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
من لقاء الدبيبة مع مسؤولي وزارة التخطيط، 29 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
من لقاء الدبيبة مع مسؤولي وزارة التخطيط، 29 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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