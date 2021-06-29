«الأرصاد»: استمرار موجة الحر على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 02:01 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق جنوب الجبل.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول فترة المساء إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية.

- الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية على الساحل مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 40 و42 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 40 و42 درجة مئوية.

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