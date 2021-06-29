المنقوش تتوافق مع نظيرها السعودي على «دعم جهود إرساء الأمن» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 01:52 مساء
لقاء المنقوش في روما مع نظيرها السعودي، 28 يونيو 2021. (وال)

توافقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على ضرورة «دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والمضي قدما نحو مزيد التنمية والازدهار».

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مشاركة المنقوش في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، أمس الإثنين، حيث بحثا الطرفان «أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة»، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

- المنقوش تؤكد دور ليبيا البارز في تحجيم «داعش» بالمنطقة

وتطرق الطرفان كذلك  إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال كلمتها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، أكد المنقوش دول ليبيا في تحجيم  «داعش» في المنطقة، ونوهت بـ«عدة معارك واجهها الليبيون في الغرب والشرق والجنوب، كلفت الشعب الليبي الأرواح والممتلكات والعتاد».

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