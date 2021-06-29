آمال بوقعيقيص: لا يجوز النكوص على ما اتفقنا عليه بملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:53 صباحا
آمال بوقعيقيص

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، اليوم الثلاثاء، «لا يجوز النكوص على ما اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي». 

واعترضت خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، على تقدم أعضاء باللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى باقتراحات جديدة «تتناقض» مع خارطة الطريق. 

ورفضت بوقعيقيص العودة مجددًا إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا الموقف يعني فحسب «تأجيل الاستفتاء وليس رفضه».

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