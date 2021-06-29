عون: المغرب وعد ليبيا بتقاسم خبرته في مجالات الكهرباء والنجاعة الطاقية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 01:23 صباحا
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

دعا وزير النفط والغاز محمد عون المغرب إلى التنسيق والتعاون في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والمتجددة.

وشدد عون خلال زيارته لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب في تصريح للصحفيين، الاثنين، على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا باعتبارهما بلدين مغاربيين، مبرزا أنه من «المرتقب أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم لاستئناف الأنشطة التي توقفت بسبب الأزمة الليبية».

وأثنى الوزير الليبي على الدعم الذي تقدمه المغرب لبلاده من أجل استئناف أنشطة قطاع النفط والغاز، معربا عن عزم ليبيا إضفاء زخم على علاقاتها مع المغرب «الذي وعد بتقديم الدعم الضروري لنا في العديد من المجالات عبر تقاسم للخبرة في مجالي الكهرباء والنجاعة الطاقية».

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كما أكد عون على النتائج الجيدة جدا للدعم الحالي للشركة الليبية للنفط المستقرة بالمغرب في مجال تسهيل أنشطتها لاستيراد وتوزيع منتجات الغاز والنفط.

ورافق محمد عون رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي أجرى زيارة عمل إلى المغرب الأولى من نوعها. ودعا الأخير خلالها إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة من خلال إلغاء التأشيرة بين البلدين، وفتح خط جوي مباشر بين المغرب وليبيا لتسهيل التنقلات بين الشعبين.

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