الشركة العامة: خط السرير - أجدابيا سيسمح بنقل إنتاج محطة السرير إلى الشبكة الكهربائية

زيارة مسؤولي شركة الكهرباء لمتابعة أعمال إنشاء خط السرير - أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الاثنين، إن خط نقل الطاقة السرير أجدابيا «جهد 400 ك. ف» الذي يجري إنشاؤه حاليا «سيسمح بنقل كامل القدرة الإنتاجية لمحطة السرير الغازية للشبكة العامة للكهرباء مما سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة في المنطقة».

وتوقعت الشركة في تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» الإنتهاء من أعمال الإنشاء بمشروع خط السرير أجدابيا «جهد 400 ك ف» المنفذ من قبل شركة الإنشاءات الكهربية بالخط «قريبا»، مؤكدة أن المشروع «وصل إلى مراحله النهائية».

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وزار فريق من الشركة العامة للكهرباء ضم عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل ومدير عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المهندس محمد أبوسدير، أمس السبت مدينة أجدابيا للاطلاع على الأعمال الجارية بالمشروع.

وقال الشركة إن الفريق عقد اجتماعا طارئا بمقر دائرة الجهد المتوسط أجدابيا مع مديرها ومدير دائرة توزيع النهر الصناعي أجدابيا جرى خلاله عرض المشاكل العاجلة ومعالجة الاختناقات وكيفية إيجاد الحلول لها في شبكة الجهد المتوسط وشبكة التوزيع بالمنطقة.

زيارة مسؤولي شركة الكهرباء لمتابعة أعمال إنشاء خط السرير - أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مدير دائرة الجهد المتوسط ومدير دائرة توزيع النهر الصناعي أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)