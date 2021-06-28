ابوجناح يتعهد بتوفير كافة الإمكانيات لاستئناف المشروعات المتوقفة بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 11:07 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح خلال لقاء بعمداء بلديات الجنوب في العاصمة طرابلس، 28 يونيو 2021. (وال)

تعهد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح بالعمل على توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ المشروعات المتوقفة واستئنافها.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة اليوم الاثنين بعمداء بلديات الجنوب والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمكتبه في العاصمة طرابلس وناقش اللقاء المشاكل العامة في الجنوب وأسباب تردي الخدمات الاساسية والإدارية، وكيفية حلحلة هذه المشاكل بما يخدم مصلحة المواطن، واختصاصات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المتمثلة في التشغيل والصيانة، ومشاكلهم ومعاناتهم مع البنية التحتية المتهالكة.

اقرأ أيضا : أبوجناح يؤكد سعي الحكومة لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

وتطرق الاجتماع للخطط المقررو لتفعيل المشروعات في الجنوب، والمشكلات التي تعاني منها مكاتب شركة المياه و الصرف الصحي. وأكد المجتمعون ضرورة تمكين الدور الرقابي الواجب تنفيذه لإنجاح العمليات الخدمية وتنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقدم عمداء البلديات خلال الاجتماع مقترح لقيام البلديات بالدور الإشرافي على تقديم كافة الاعمال الخدمية ،و السعي لإنشاء محطات المعالجة في الجنوب بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي .

حضر الاجتماع عمداء بلديات وادي البوانيس، وإدري الشاطي، وقرضة الشاطي، والغريفة، والشرقية، والجفرة، وبراك الشاطي، إضافة إلى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المبروك عبدالله، ومساعد التشغيل والصيانة في الشركة إبراهيم عبد الكبير ومساعد شؤون الموارد والخدمة في الشركة طارق عيسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
مواطن يسلم وزارة البيئة جهاز تتبع لطائر عثر عليه نافقا بمزرعته في الجنوب
ليبيا
الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»
ليبيا
كوبيش للمشاركين في الملتقى: لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول لاتفاق بشأن القاعدة ...
ليبيا
إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك