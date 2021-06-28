بلينكن وبوريطة يؤكدان الرغبة المشتركة لدعم الامن والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 09:55 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الإيطالية روما، 28 يونيو 2021. (الإنترنت)

.بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الإثنين، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

وخلال محادثات على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ«داعش» الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد بلينكن وبوريطة على الرغبة المشتركة لدعم الامن والاستقرار في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وحسب بيان للخارجية المغربية فان المحادثات تناولت سبل تعزيز الشراكة، وذلك في إطار العلاقات متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية.

كما ناقش الجانبان المواعيد الثنائية المقبلة، وبعض القضايا الإقليمية التي يضطلع فيها المغرب، بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بدور مهم، لاسيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط والأزمة الليبية.

وفي  وقت سابق، وخلال مشاركتها في  الاجتماع نفسه، قالت وزيرة  الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن «ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور (داعش) في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسورية والعراق ودول الساحل والصحراء».

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