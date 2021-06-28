مواطن يسلم وزارة البيئة جهاز تتبع لطائر عثر عليه نافقا بمزرعته في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 08:28 مساء
جهاز التتبع الخاص بالطائر النفاق الذي عثر عليه مواطن من الجنوب في مزرعته. (وزارة البيئة)

سلم أحد المواطنين إلى وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية جهاز خاصا بتتبع أحد الطيور بعدما عثر عليه نافقا في مزرعته بالمنطقة الجنوبية، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

واستلم وزير البيئة إبراهيم العربي منير جهاز تتبع لهجرة طائر «الحداة السوداء» عثر عليه المواطن عبدالحميد الفنطازي الذي أكد أنه «وجد الطائر ميت بمزرعته ووجد به جهاز التتبع» وتواصل مع الجهة المختصة بمتابعة الطيور المهاجرة لمعرفة مصدره من أجل تسليم الجهاز.

وقالت وزارة البيئة إن إدارة المحافظة على الطبيعة المختصة بمتابعة برامج مراقبة وحماية التنوع  الحيوي التابعة لها تواصلت مع المنظمات المحلية والدولية وتبين أن الطائرة أطلق من التشيك.

وقدم وزير البيئة إبراهيم العربي منير درعا من وزارة البيئة للمواطن عبدالحميد الفنطازي تكريما له على وعيه بأهمية الدراسات والأبحاث الخاصة بمراقبة ومتابعة التنوع الحيوي، إضافة إلى تحمله مشاق السفر لتسليم الجهاز لوزارة البيئة في طرابلس.

وشكر منير كل من عبدالعاطي السويب من المنظمة الليبية لصون الطبيعة والدكتور خالد التائب من الجمعية الليبية للطيور لتعاونهم مع المختصين بوزارة البيئة للتواصل على المستويين المحلي والدولي.

وزير البيئة يكرم موان من الجنوب سلم جهاز التتبع الخاص بالطائر النافق الذي عثر عليه في مزرعته. (وزارة البيئة)
وزير البيئة يكرم موان من الجنوب سلم جهاز التتبع الخاص بالطائر النافق الذي عثر عليه في مزرعته. (وزارة البيئة)
وزير البيئة يكرم موان من الجنوب سلم جهاز التتبع الخاص بالطائر النافق الذي عثر عليه في مزرعته. (وزارة البيئة)
وزير البيئة يكرم موان من الجنوب سلم جهاز التتبع الخاص بالطائر النافق الذي عثر عليه في مزرعته. (وزارة البيئة)
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