مؤسسة النفط تبحث فرص الاستثمار وآلية دعم مشروعي المنطقة الحرة المريسة والكفرة

اجتماع مسؤولي مؤسسة النفط ومنطقة المريسة الحرة ومنطقة الكفرة الحرة في طرابلس. (مؤسسة النفط)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط فرص الاستثمار بالمنطقة الحرة المريسة في بنغازي وآلية دعم وتفعيل المنطقة الحرة في الكفرة جنوب شرق ليبيا، وذلك خلال اجتماع مسؤولي الجهات الثلاثة بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومدير عام المنطقة الحرة المريسة في بنغازي قويدر إبراهيم قويدر، وعميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، بحضور مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد العماري ومدير عام الإدارة القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الاستثمار بالمؤسسة فتحي مادي، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير المنطقة الحرة المريسة في بنغازي المهندس قويدر إبراهيم قويدر استعرض خلال الاجتماع اخر التطورات والمراحل والخطط المستقبلية لمشروع المنطقة الحرة المريسة والجدوى الاقتصادية من ربط المنطقة بمشروع المنطقة الحرة الكفرة ومساهمة الجهات الأخرى من مؤسسات الدولة في هذا المشروع الضخم.

وأكد قويدر أن ربط المنطقة الحرة المريسة والكفرة معا «سيكون أحد أهم مصادر الدخل في ليبيا لو تم تنفيذه، كما سيحدث تنمية مكانية وبشرية كبيرة للمنطقة إذا يعد أحد الخطوط الرئيسية التجارية الواعدة الرابطة بين أوروبا والأميركيتين بالقارة الأفريقية».

واعتبر عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب أن مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذا المشروع «سيكون له الأثر الكبير في نجاحه»، مبينا أن إنشاء أعمال البنية التحتية للمنشآت النفطية وتوفير المشتقات النفطية في تلك المنطقة يعد «عاملا هاما يسهم في إنشاء المناطق الحرة».

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله ترحيب المؤسسة وتشجيعها الدائم للاستثمار المحلس للنهوض بالبلاد، واعدا بدراسة الاستثمار في المنطقة الحرة الكفرة بإنشاء مستودع خزانات بالتعاون والتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط والعمل على متابعة هذه المشاريع.

وأوضح صنع الله أن مثل هذه المشاريع الكبيرة «تتطلب وضع أرضية خصبة لجلب المستثمرين وتوفير الأموال المناسبة دون الاعتماد على ميزانيات الدولة».

وأشاد أعضاء المجلس البلدي الكفرة بموافقة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة والمتمثلة في إنشاء دوارة لتوزيع الغاز وتوفير بعض المطالب تقدمت بها البلدية في الفترة السابقة عبر إدارة التنمية المستدامة, كما قدموا بعض المطالب الأخرى التي تخدم المنطقة.

حضر الاجتماع مدير إدارة خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة المريسة أسامة الجهاني، عضو المجلس البلدي الكفرة مفتاح عبدالرحيم محمد، ومدير مكتب تقنية المعلومات بالمنطقة الحرة المريسة خالد المجبري، ومدير إدارة فروع المنطقة الغربية بمصرف الاجماع العربي، خليفة الشيباني، مدير إدارة الاستثمار بالمنطقة الحرة المريسة هشام سعد البركي، وحسين محمد الشرع مندوب عن مصلحة الموانئ لدى المنطقة الحرة المريسة، وأحمد علي وأحمد بن عامر من المنطقة الحرة المريسة.

مسؤولو مؤسسة النفط ومنطقة المريسة الحرة ومنطقة الكفرة الحرة في طرابلس. (مؤسسة النفط)