الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل الاتحاد المغاربي وتسهيل إجراءات التأشيرات مع الرباط

الدبيية ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، 28 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته إلى المغرب «ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه ليسهم في تحريك العلاقات المغاربية على جميع الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية والتجارية والثقافية»، كما «عبر عن أمل ليبيا عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة».

وبَدَأ الدبيبة الأحد زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وبُحِثَ خلال اللقاءات العلاقات الليبية المغربية وسبل تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وناقش رئيس الحكومة والوفد المرافق له مع الجانب المغربي ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة لتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة والتي لم تعقد منذ سنة 2009. من جهته أكد الجانب المغربي ترحيبه، وتأكيده على الاستمرار في دعم الاشقاء الليبين في مسيرتهم نحو الاستقرار وتوطيد العلاقات الثنائية، وحلحلت الملفات العالقة بين البلدين خاصة وأنه لم تكن هناك أي زيارات بين الحكومتين منذ سنة 2013.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لدى وصوله إلى العاصمة المغربية الرباط، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

وقبل هذه الزيارة كان الدبيبة في لندن، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعددًا من المسؤولين وأجرى مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك عقب مشاركته في أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الألمانية، الأربعاء الماضي.

الدبيية ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، 28 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 28 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي)