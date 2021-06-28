تقنين مرور الشاحنات على طريق «وادي الحي- العزيزية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 06:53 مساء
جانب من الاجتماع الأمني بين مدير أمن جادو ومدير أمن الجفارة، 28 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

اتفق كل من مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، ومدير أمن جادو العميد علي الهزهازي على ضرورة عدم تزويد الشاحنات التي تمر عبر الطريق الرابط بين وادي الحي والعزيزية إلا وفق القانون.

وتوصل اجتماع بين الهزهازي والطيف، اليوم الإثنين، إلى إزالة بعض المخلفات من الطريق العام، بعد شكاوى من بعض المواطنين مرتادي الطريق جراء تساقط الأحجار من الشاحنات نتيجة الحمولة الزائدة، التي تسببت فى عديد الحوادث المرورية.

عقد الاجتماع بحضور مساعد مدير أمن الجفارة للشؤون الأمنية ورؤساء فروع الأمن الداخلي والمخابرات والشرطة الزراعية ووحدة مرور العزيزية، وعدد من أصحاب الكسارات الواقعة بالمنطقة.

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