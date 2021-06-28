هيئة الأوقاف للمواطنين: اصبروا على أزمة انقطاع الكهرباء فهي من المصائب

شعار الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية. (الإنترنت)

وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس عدة نصائح للتعامل مع أزمة الكهرباء، قائلة إنه من الواجب الصبر على هذه الأزمة، لأنها «من المصائب».

وقالت الهيئة في منشور اليوم الإثنين: «الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وأن لا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها»، حسبما جاء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال المقرر، اليوم الإثنين، يصل في الجناحين الغربي والجنوبي إلى 4 ساعات على مراحل، وفي الجناح الشرقي 6 ساعات.