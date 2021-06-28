العرفي: انتخابات ديسمبر الرد الوحيد على المعاناة والجرائم المرتكبة بحق الليبيين

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي مسعود العرفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، مسعود العرفي، أن إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل سيكون الرد الإيجابي الوحيد من السياسيين الذين أفسدوا الحياة في ليبيا، بما في ذلك من جرائم القتل وسرقة المال العام.

وشدد العرفي، في كلمته خلال جلسة الملتقى المنعقدة اليوم الإثنين في جنيف، على أنه من الأمانة والمسؤولية إتمام هذه الانتخابات، «فعلينا التخلص من الذنوب السياسية وغفران ما مضى، الشعب يريد الوصول إلى الانتخابات وسوف تمسح هذه الخطوة كل ما عاناه الشعب الليبي من جرائم القتل والتشريد وسرقة المال العام».

وأثنى العرفي على ما قامت به اللجنة الاستشارية لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، قائلًا إنها أدت دورها بأمانة وأنجزت ما يريده أعضاء الملتقى، «وما قدمته اللجنة من مقترحات سليمة وتكفي للوصول إلى الاتخابات».

كما أكد ضرورة انتخاب الشعب للرئيس بشكل مباشر، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بدور في تفادي السلبيات السابقة، معتبرًا أن المرحلة السابقة شهدت تجاوزات «لكن البعض أصاب وأخطأ في العمل السياسي والمسؤولية، لكن الأخطاء قد تغتفر».