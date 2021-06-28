عبدالمطلب ثابت: أدعو المجتمع الدولي للالتزام بمراقبة الانتخابات المقبلة

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالمطلب ثابت متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 28 يونيو 2021. (بث مباشر)

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالمطلب ثابت، اليوم الإثنين، «المجتمع الدولي للالتزام بمراقبة الانتخابات المقبلة».

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وفي وقت سابق أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وفي كلمة، أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال إن أعضاء اللجنة «توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أجنبية، وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري».

وأشار إلى اتفاق بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، و«تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30% من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3% لكل مكون»، لافتًا إلى التوافق أيضًا على «تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية (5+5)».

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