القماطي تدعو إلى تسهيل مشاركة النازحين في انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 04:45 مساء
عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي مبروكة القماطي متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 28 يونيو 2021. (بث مباشر)

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي مبروكة القماطي إنه من الواجب تنظيم الانتخابات العامة في الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة مشاركة المهجرين والنازحين في هذه الانتخابات.

وأثنت القماطي في كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين على جهود اللجنة الاستشارية المشكلة لصياغة القاعدة الدستورية التي ستقام من خلالها الانتخابات، وكذلك على جهود البعثة الأممية للوصول إلى المرحلة الانتقالية التي تقترب من الانتهاء.

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