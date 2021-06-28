الدغيلي تدعو مجلس النواب لإقرار قانوني الانتخابات والدوائر

سلوى دغيلي تتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

دعت عضوة الملتقى السياسي الليبي للحوار، سلوى فوزي الدغيلي، مجلس النواب إلى ضرورة «اعتماد ما نتفق عليه في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية ووضعهما أمام المفوضية لتدارك الوقت»، حيث لم يبقَ إلا وقت قصير لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت خلال كلمتها في جلسة الملتقى المنعقدة في جنيف، اليوم الإثنين، إلى أن القاعدة الدستورية يجب أن تتناسب مع قصر المرحلة الانتقالية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، «مع إلزام كل الأطراف باحترام نتائجها».

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