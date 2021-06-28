طرح أحمال يصل إلى 6 ساعات في الجناح الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 03:36 مساء
وفد من شركة الكهرباء يزور محطة طبرق الغازية للمساهمة في حل العجز بالكهرباء شرقا. (الشركة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عدد ساعات طرح الأحمال المقرر اليوم الإثنين، والذي يصل في الجناح الغربي والجنوبي إلى 4 ساعات على مراحل.

أما عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى 6 ساعات؛ ويأتي ذلك فيما تتواصل محاولات الشركة لإنجاز عدد من المحطات لزيادة كمية الطاقة المولدة التي تحتاج إليها البلاد.

ففي وقت سابق اليوم أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء بأعمال حفر التربة لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لأولي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 740 ميغاوات للوحدات الأربعة.

ويوم السبت، زار وفد كوري موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة، للاطلاع على الأعمال الفنية بالموقع بقدرة 250 ميغاوات. وجرى التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون اي قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لإستكمال هذا المشروع.

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