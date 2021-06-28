بدء أعمال مشروع محطة طبرق الغازية للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 03:20 مساء
مسؤولون بشركة الكهرباء خلال تفقد مشروع محطة طبرق الغازية، 28 يونيو 2021. (الشركة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء بأعمال حفر التربة لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لأولي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين أن المشروع يعمل بقدرة مركبة تبلغ 740 ميغاوات للوحدات الأربعة، وهي من تصنيع شركة GE الامريكية

وقام فريق من الشركة بزيارة الي موقع المشروع بمدينة طبرق والاجتماع مع اللجنة المشرفة عليه وممثلي المقاول وهي «شركة متكا»، وكذلك الاطلاع على سير العمل والوقوف علي كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال المشروع. ومن المقرر أن تدخل الوحدة الأولى على الشبكة العامة مطلع سنة 2022.

مسؤولون بشركة الكهرباء خلال تفقد مشروع محطة طبرق الغازية، 28 يونيو 2021. (الشركة)
مسؤولون بشركة الكهرباء خلال تفقد مشروع محطة طبرق الغازية، 28 يونيو 2021. (الشركة)
مسؤولون بشركة الكهرباء خلال تفقد مشروع محطة طبرق الغازية، 28 يونيو 2021. (الشركة)
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