وزارة الصحة تدعو مدراء مراكز العزل للجاهزية لتصاعد حالات «كورونا»

قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

وجه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميماً إلى مراء مراكز العزل والفلترة المعنيين بعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بضرورة رفع الجاهزية القصوى للمراكز نظرا للوضع الوبائي الراهن، وتصاعد عدد الحالات.



وقالت الوزارة إن المدراء عليهم رفع الجاهزية من كافة النواحي الفنية والطبية، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية وغرفة إسعاف كورونا فيما يخص نقل واستقبال وتحويل الحالات الحرجة، والتأكد من مخزون الأكسجين وفقاً للإجراءات المتبعة.



وأشارت الوزارة إلى تصاعد عدد الحالات المصابة بالفيروس تم الإطلاعه عليه نتيجة للبلاغات الواردة من مدراء بعض المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق والمعنية باستقبال وعلاج الحالات.