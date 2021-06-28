13 عميد بلدية ليبية يتدربون في تونس على «القيادة المحلية»

عمداء البلديات المشاركين في دورة الإدارة المحلية بتونس. (وزارة الحكم المحلي)

أجرت وزارة الحكم المحلي دورة تدريبية لتطوير القيادات في الإدارة المحلية حضرها 13 عميد بلدية، وأشرفت عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في تونس يومي 23 و14 يونيو الجاري.



وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الدورة قدمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور عمداء بلديات كل من: صبراتة، والغريفة، وبراك الشاطئ ، وآدري الشاطي، والقرضة، والشاطئ، ووادي البوانیس، والقره بوللي، ورقدالين، وباطن الجبل، وقصر الأخيار، والرحيبات، والرجبان، والرياينة.



وتأتي الدورة التي حملت عنوان «تطوير القيادات في الإدارة المحلية» كأحد نتائج التنسيق والعمل المشترك بين وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والوكالة الألمانية، وفق البيان.