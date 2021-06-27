وزير الصحة يناقش مشاكل الوضع الصحي في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 11:22 مساء
جانب من لقاء وزير الصحة مع مدراء المرافق الصحية في سبها. (الوزارة)

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي الأوضاع الطبية في سبها وذلك خلال لقاء مع مدراء المرافق الصحية في المدينة.

عقد اللقاء صباح أمس السبت، وخلاله جرى تداول كافة المشاكل والاحتياجات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية بالبلدية، كما تم عرض الإقتراحات التي تساهم في حل هذه المختنقات والتي ستنعكس إيجاباً على سير العمل.

كما اجتمع وزير الصحة مع عميد بلدية سبها وناقش معه الوضع الصحي بالبلدية. وقالت وزارة الصحة إن هذا اللقاء يأتي في إطار الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية.

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ويعاني الجنوب من مشاكل في البنية التحتية الصحية والتزام العاملين بالقطاع، فقبل نحو 10 أيام اشتكى مواطنون من بلدية غات من غياب الأطقم الطبية في المستشفى العام بالمدينة ما تسبب في ولادة سيدة داخل سيارة بالمستشفى في ظل تجاهل الممرضات لعملهن ليلا.

جانب من لقاء وزير الصحة مع مدراء المرافق الصحية في سبها. (الوزارة)
جانب من لقاء وزير الصحة مع مدراء المرافق الصحية في سبها. (الوزارة)
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