وفاة موظف في ميناء الحريقة النفطي أثناء أدائه العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 07:42 مساء
ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت شركة الخليج العربي للنفط  «أجوكو» وفاة موظف بمعهد النفط الليبي أثناء تواجده بمهمة عمل في ميناء الحريقة، اليوم الأحد.

وتقدم رئيس لجنة الإدارة بالشركة فضل الله عيسى وأعضاء لجنة الإدارة بالتعازي إلى جميع العاملين في معهد النفط لوفاة الموظف بوبكر حسين بوبكر الزياني، خلال تواجده بالميناء في مدينة طبرق بمهمة عمل. كما قدموا التعازي إلى أسرة الفقيد. 

ومنتصف الشهر الجاري، رست ناقلة النفط «ريدجيبوري ليسلي بي» على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، لشحن مليون برميل نفط خام. وقالت الشركة إن عمليات الشحن تجري في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة.

ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو وقطر 34 بوصة.

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