الهيئة التأسيسية تجدد الدعوة لطرح مشروع الدستور للاستفتاء

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني عبدالسلام ارحومة. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدعوة إلى طرح مشروع الدستور الذي أعدته منذ يوليو 2017 للاستفتاء واعتباره القاعدة الدستوري التي تجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة، اليوم الأحد، إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وقال ارحومة في رسالته إنه يأمل من المجلسين «الإيعاز إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في ترتيبات إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية؛ وفق الالتزامات التي تقع على عاتقها قانونًا، وأن يتم اعتباره القاعدة الدستورية التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وكل ذلك بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الموقت والاتفاق السياسي الليبي».

وأكد ارحومة دعم الهيئة التأسيسية للجهود الرامية لإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن الهيئة أنجزت مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017 «بأغلبية معززة تزيد على الثلثين، التي هي ذاتها أغلبية مزدوجة، باعتبارها أغلبية على مستوى أعضاء الهيئة، وأغلبية على مستوى كل منطقة انتخابية من المناطق الثلاث، وعلى نحو موزع على كل الدوائر الانتخابية المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخابات الهيئة التاسيسية، وفقًا للاشتراطات الدستورية المحددة بالإعلان الدستوري الموقت»، لافتًا إلى أنه «لم يتبقَ من العملية الدستورية سوى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام».

- «القاعدة الدستورية» في اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية للملتقى السياسي

- 91 عضوا بمجلس الدولة ينضمون إلى دعوة 51 نائبا لاعتماد مشروع الدستور لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة

- «تأسيسية الدستور» ترفض قرار اللجنة القانونية الخاص بالمسار الدستوري

وأعرب رئيس الهيئة التأسيسية عن تطلعه إلى اضطلاع المجلسين بمسؤولياتهما «الدستورية والوطنية والتاريخية، وذلك عبر تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستورع الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة منه، خاصة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الليبية جميع حجج المعارضين كافة بالمبدأ القضائي الذي أقرت بموجبه أنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية، إلا من قبل الشعب الليبي، الذي له وحده أمر قبول مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة المنتخبة أو رفضه».

وتأتي دعوة ارحومة قبل يوم من استئناف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وسط خلافات بشأنها، وذلك بعدما عقدت اللجنة الاستشارية للملتقى اجتماعًا تشاوريًّا مباشرً دام ثلاثة أيام في تونس استعدادًا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى، التي ستبدأ غدًا.

وفي 10 يونيو الجاري دعا 51 عضوًا من مجلس النواب و91 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.

وسبق أن طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 23 مايو الماضي كافة المؤسسات والجهات المعنية «باستكمال مراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال»، داعية إلى طرح مشروع الدستور للاستفتاء.