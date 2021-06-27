رئيس المجلس الرئاسي يتسلم أوراق اعتماد السفير البرتغالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 05:03 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى تسلمه أوراق اعتماد سعادة السفير البرتغالي لدى ليبيا نونو بيلو، 27 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سعادة السفير البرتغالي لدى ليبيا نونو بيلو.

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، فقد رحب رئيس المجلس بالسفير البرتغالي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا عمق العلاقات بين ليبيا والجمهورية البرتغالية، ورغبة ليبيا في مواصلة تمتين هذه العلاقات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعبر  السفير عن سعادته الكبيرة للعمل في ليبيا، بعد عودة الاستقرار، وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة. مؤكدًا أن «استقرار ليبيا سيسهم في استقرار كامل دول البحر المتوسط، وأن الحكومة البرتغالية ملتزمة بتحقيق السلام في هذا البلد».

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