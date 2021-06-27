تجهيز لوحات أرقام المراكز الانتخابية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 27 يونيو 2021, 03:58 مساء
لوحة تحمل رقم أحد مراكز الاقتراع الخاصة بذوي الإعاقة في سبها. (بوابة الوسط)

 بدأ مكتب الإدارة الانتخابية سبها، اليوم الأحد، عملية فرز وتجهيز لوحات أرقام المراكز الانتخابية فى المدينة.

وقال منسق العمليات الانتخابية بالإدارة الانتخابية سبها السنوسي الطاهر لـ«بوابة الوسط»، الأحد، «يأتي هذا الإجراء استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، مشيرًا إلى أن «عدد المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الانتخابية سبها 38 مركزًا انتخابيًّا موزعة على بلديتي سبها ووادي البوانيس».

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من جهتها، قالت فاطمة المنوني من قسم التدريب بالإدارة الانتخابية سبها لـ«بوابة الوسط» إن المراكز الانتخابية بسبها تشمل ثلاثة مراكز مهيأة لذوي الإعاقة موزعة على أحياء المدينة، ومجهزة لشريحة الصم أو الكفيف أو الاعاقة الحركية، كما يوجد هناك مركز انتخابي خاص بالنازحيين.

يشار إلى أن مكاتب الإدارة الانتخابية للمفوضية باشرت خلال اليومين الماضيين عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع.

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