المنفي يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 03:46 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى ليبيا إبراهيم محمود أحمد عبدالله، 27 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين لدى ليبيا إبراهيم محمود أحمد عبدالله. 

وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، «أثنى الرئيس على مواقف مملكة البحرين خلال ثورة السابع عشر من فبراير، وعلى مساهمتها في إحلال السلام في المنطقة، من خلال مواقفها الثابتة التي تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة..

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ودعا المنفي إلى «العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا والبحرين».

من جانبيه، أعرب السفير البحريني عن سعادته باستلام عمله سفيرًا لبلاده، متمنيًا لليبيا السلام والازدهار وعودتها لمكانتها في المحيط الإقليمي والدولي.

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