نشرة الصيد البحري (الأحد 27 يونيو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 11:21 صباحا
نشرة الصيد البحري (الأحد 27 يونيو 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن الرؤية جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة.
•البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
•الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى مصراتة، وتكون شمالية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه سـرعتها بين 5 و20 عقدة .
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة.
•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
•الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و20 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
•البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•درجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية.

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