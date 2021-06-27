الأرصاد: استمرار تأثر طقس البلاد بالكتلة الهوائية الساخنة

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الكتلة الهوائية الساخنة ما زالت تؤثر على أغلب مناطق ليبيا، خصوصا مناطق الغرب والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد بين 39 و45 درجة مئوية، وتتراجع بعد الظهر على المناطق الساحلية بتحول الرياح الى شمالية شرقية مع رطوبة عالية نسبياً، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وتكون درجات الحرارة أقل ارتفاعاً على مناطق الساحل الشرقي حيث تتراوح بين 33 و38) مْ، ومن المتوقع أن يستمر تأثير موجة الحر على مناطق غرب ليبيا حتى نهاية هذا الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: السماء صافية ومن المتوقع تكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الجبلية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون بعد الظهر شمالية شرقية على المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتتراجع بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

•الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 40 و44 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.