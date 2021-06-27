«زلاف ليبيا» ترسل مساعدات طبية إلى العوينات

شركة «زلاف ليبيا» ترسل مساعدات طبية إلى العوينات، 26 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، السبت، توفير وإيصال مساعدات طبية ضرورية إلى المركز الصحي ببلدة العوينات (250 غرب أوباري) جنوب غرب ليبيا.

وشملت المساعدات الطبية «أدوية ذات استعجالية قصوى، ومضادات إلتهاب وغيرها من الأدوية لجميع الفئات العمرية»، وتأتي في إطار دعم شركة «زلاف ليبيا» لقطاع الصحة في المنطقة، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- شركة «زلاف» تفتح مكتب عمليات بالعوينات لمتابعة مشروع تطوير حقل إيراون النفطي

وفي فبراير، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط افتتاح مكتب للعمليات تابع لشركة «زلاف ليبيا» إحدى الشركات التابعة للمؤسسة في بلدة العوينات مخصصا لمتابعة عمليات تطوير حقل «ايراون» النفطي المتاخم للبلدة.