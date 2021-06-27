إصابة جديدة وحالتا شفاء من «كورونا» في الكفرة

انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 559 حالة بينها 490 شفاء، و12 نشطة، و57 وفاة، وفق البيان رقم «433»، المنشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- 558 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة منذ بداية الجائحة

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية ببلدية الكفرة، تشمل مصنع للأكسجين الطبي، أسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس الصناعي.