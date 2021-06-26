إسبانيا تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع ليبيا

العقوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني. (مجلس النواب)

بحثت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ماري كلوزه، اليوم السبت، آخر التطورات السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات.

وأكد أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع، الذي عقد افتراضيا، «عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا، والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة»، فيما شدد ماري كلوزه على «حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الدولة الليبية في جميع المجالات واعتزازه بالعلاقات مع ليبيا»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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المسؤول الإسباني أكد أيضا أهمية «وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين»، وحرص الحكومة الإسبانية على متابعة ما يخص ملف العلاقات مع ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على «استئناف الاجتماعات، وترتيب زيارات متبادلة من أجل مزيد متابعة المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين»، وفق البيان.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، وعضوي اللجنة إبراهيم كرنفودة، والمبروك الخطابي، إضافة لمشاركة رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي.