مستشفى غدامس يعلن انتهاء مشكلة الأطقم الطبية

مستشفى غدامس العام (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت إدارة مستشفى غدامس العام، اليوم السبت، وصول فريق طبي من مختلف التخصصات خلال أيام للعمل بشكل دائم بالمستشفى، ما يعني انتهاء مشكلة الأطقم الطبية.

ونوهت الإدارة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بجهود وزارة الصحة في هذا الصدد، وشددت على ضرورة «عدم تدخل الجهات غير المختصه بأي شكل فى عمل إدارة المستشفى إلا بتنسيق معها».

وحذرت من أن هذا «التدخل يؤتر سلبًا على أداء المستشفى، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا بدوره على تقديم الخدمات للمواطن».

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وفي مايو الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة علي الزناتي، بشأن المصاعب التي يعاني منها مستشفى غدامس العام. وأوضح أن المستشفى يعاني من «نقص كبير في العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، وغياب الصيانة الدورية لأقسامه ومراكز العزل والفلترة به، وتأخر صرف المستحقات المالية لبعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة به».

وتجاوبا مع ذلك، أصدر وزير الصحة تعليماته بتشكيل لجنة من إدارات الشؤون الطبية، والمشروعات، والطوارئ الصحية؛ للوقوف على المشكلات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مستشفى غدامس العام.