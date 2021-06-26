بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 07:06 مساء
تعذيب, (أرشيفية : الإنترنت)

أحيت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، و«يسلط الضوء على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ويكرم الناجين منه في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للتعذيب بسبب آرائهم السياسية أو غيرها».

وبحسب بيان للبعثة اليوم، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته لجميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، مضيفا أن التعذيب غير مقبول وغير مبرر في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ أو عدم الاستقرار السياسي أو حتى الحرب.

- مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»

وأضاف البيان، «في هذا اليوم، دعونا نذكر بأهمية محاربة هذه الممارسة البغيضة والالتزام بتوفير الدعم لكل الناجين منها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
إغلاق تام في سيدني نتيجة انتشار الفيروس المتحور من كورونا «دلتا»
دولى
محامي عائلة جورج فلويد يرحب بالحكم على قاتله بالسجن 22 عاما ونصف
دولى
(فيديو) انتشال أربعة قتلى واستمرار عمليات البحث عن 159 مفقودا في انهيار مبني ...
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز
رياضة محلية
«برغي» يتسبب في تأخير وصول طائرة الخطوط الليبية من تونس إلى طرابلس
ليبيا
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق «ويندوز 11».. ما الجديد؟