إصابة رجل إطفاء خلال إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 05:19 مساء
إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية، 26 يونيو 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس إصابة رجل إطفاء باختناق، خلال إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، إخماد حريق بمحل مواد بناء ومخزن صيدلية بمنطقة الهضبة الشرقية، فيما أصيب أحد عناصرها ويدعى مراد جمعة، باختناق اثناء إخماد الحريق.

- انطلاق حملة فصل الإنارة عن واجهة المحال التجارية بطرابلس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية في طرابلس.

وقالت الشركة، إن الحملة تركز على واجهة المحال التجارية المضاءة بالكهرباء في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، وذلك بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين، كما يشارك الحرس البلدي في الحملة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة.

إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية، 26 يونيو 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية، 26 يونيو 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
إخماد حريق بمنطقة الهضبة الشرقية، 26 يونيو 2021. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
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