نائبة وزير الخارجية الأميركي: واشنطن وتونس تسعيان لإنجاح الانتخابات الليبية

نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، (الإنترنت)

أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الأهمية التي يكتسبها الملف الليبي بالنسبة لأميركا وتونس، مضيفة أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وتونس تحادثا مؤخرا بهذا الخصوص، وشددا على السعي لإنجاح الانتخابات الليبية التي ستنظم في 24 ديسمبر من العام الجاري.

كما حرصا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوقف إطلاق النار، وكذلك حل المسائل العسكرية بالكامل، وترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن التراب الليبي لضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح هذا الاستحقاق، وفق شيرمان.

وكانت ويندي شيرمان ترد على سؤال، في مؤتمر صحفي افتراضي، انعقد، مساء الجمعة، بمقر السفارة الأميركية بتونس، مع ممثلي عدد من وسائل إعلام محلية، بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

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وأكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن ستعمل على ضمان تطوير علاقات ثنائية كبيرة بين تونس وليبيا، لا سيما في المجالات التجارية والتنموية.

وقبلها تحادث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية، افتراضيا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، وبناء علاقات تنمية متكاملة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمثمرة خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.