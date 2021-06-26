نائبة وزير الخارجية الأميركي: واشنطن وتونس تسعيان لإنجاح الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 04:40 مساء
نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، (الإنترنت)

أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الأهمية التي يكتسبها الملف الليبي بالنسبة لأميركا وتونس، مضيفة أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وتونس تحادثا مؤخرا بهذا الخصوص، وشددا على السعي لإنجاح الانتخابات الليبية التي ستنظم في 24 ديسمبر من العام الجاري.

كما حرصا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوقف إطلاق النار، وكذلك حل المسائل العسكرية بالكامل، وترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن التراب الليبي لضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح هذا الاستحقاق، وفق شيرمان.

وكانت ويندي شيرمان ترد على سؤال، في مؤتمر صحفي افتراضي، انعقد، مساء الجمعة، بمقر السفارة الأميركية بتونس، مع ممثلي عدد من وسائل إعلام محلية، بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

- الدبيبة يتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية بنتائج «برلين2» والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن ستعمل على ضمان تطوير علاقات ثنائية كبيرة بين تونس وليبيا، لا سيما في المجالات التجارية والتنموية.

وقبلها تحادث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية، افتراضيا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، وبناء علاقات تنمية متكاملة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمثمرة خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
إغلاق تام في سيدني نتيجة انتشار الفيروس المتحور من كورونا «دلتا»
دولى
محامي عائلة جورج فلويد يرحب بالحكم على قاتله بالسجن 22 عاما ونصف
دولى
(فيديو) انتشال أربعة قتلى واستمرار عمليات البحث عن 159 مفقودا في انهيار مبني ...
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز
رياضة محلية
«برغي» يتسبب في تأخير وصول طائرة الخطوط الليبية من تونس إلى طرابلس
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك