وقفة احتجاجية لطالبات القسم الداخلي معيتيقة بجامعة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 26 يونيو 2021, 03:03 مساء
طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتيقة، 25 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

نظمت طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتقة، معلنات إضرابا عن الطعام والشراب حتى تتحقق مطالبهن. 

وقال بيان صادر عن الطاالبات: «نقف اليوم الرابع و لا نجد أي مسؤول يحقق مطالبنا، ويحل مشاكلنا وهي انقطاع المياه عن القسم بصورة مستمرة، وتغير خط التحلية إلى جهة أخرى دون وجه حق، وإيقاف الإعاشة منذ العام 2017، ولا يوجد أي بديل وعدم القيام بصيانة التكييف والسكن مما أدى إلى تهالكه».

ورفعت الطالبات خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بتحسين مستوى الإعاشة مثل «توفير إعاشة أو بديل لها»، و«المعاملة والخدمات في بيت الطالبات أشبه بحياة السجون».

ونوه بيان المحتجات إلى «عدم توفير مولد كهرباء ونقص في الأثاث مثل الأسرة وأفرشة النوم، وخزانة الملابس، وعدم وجود مواد التنظيف والتعقيم في ظل الجائحة وتعرضنا لفيروس كورونا» مطالبات وزارة التعليم العالي والمسؤولين بتحقيق مطالبهن».

يشار إلى أن السكن الداخلي معيتيقة يضم طالبات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التابع لجامعة سبها.

طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتيقة، 25 يونيو 2021. (بوابة الوسط)
طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتيقة، 25 يونيو 2021. (بوابة الوسط)
طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتيقة، 25 يونيو 2021. (بوابة الوسط)
طالبات القسم الداخلي التابع لجامعة سبها في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين السكن الداخلي معيتيقة، 25 يونيو 2021. (بوابة الوسط)
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